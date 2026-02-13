オカムラ食品工業が後場一段高。この日、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比９．９％増の１８７億７６００万円、経常利益は同３４．７％増の２２億１００万円となった。経常利益の通期計画に対する進捗率は６１％に上り、業績の上振れを期待した買いを誘った。国内加工事業の主力となるいくら製品の販売単価が想定を上回った。アジアでの日本食マーケットの拡大が続