イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は12日、負傷離脱中のMFジュード・ベリンガム(レアル・マドリー)が3月シリーズで召集できる可能性について「個人的には楽観視しているが確信は持てない」と語った。『BBC』が伝えている。ベリンガムは今月1日にラージョと対戦したラ・リーガに先発出場するも、ハムストリングを痛めて開始10分での負傷交代を余儀なくされた。英メディアによると当初は4週間ほどの離脱が見込まれていた