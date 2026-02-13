ハクバ写真産業（ハクバ）は2月13日に、大切な人へのお礼や感謝の気持ちを心に残る特別な写真に添えて贈れる、写真台紙「フォトメッセージカードNo.1110」を発売した。対応写真サイズはL版（幅89×高さ127mm）で、カラーはネイビー、レッド、ホワイトの3色。価格は980円。●上質感にこだわった高級紙素材と統一デザイン「フォトメッセージカードNo.1110」は、写真とメッセージを入れて、表紙にあしらわれた「THANK YOU」の文字