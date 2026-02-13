ファイバーゲート [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比6.3％減の9億円に減り、通期計画の20億円に対する進捗率は45.4％となり、5年平均の47.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比12.1％増の10.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ