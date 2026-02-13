アソインターナショナル [東証Ｓ] が2月13日後場(14:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比18.7％増の3.3億円に伸び、通期計画の7.2億円に対する進捗率は4年平均の39.5％を上回る45.5％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.9％増の3.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実