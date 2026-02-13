安全資産の代名詞とも呼ばれる「金」が記録的な乱高下を見せている。激しい値動きを見せる理由と価格が戻るタイミングなどについて、テレビ朝日経済部 平山明秀記者に聞いた【映像】「40年前の大暴落」とは？そもそもなぜ金は安全資産と呼ばれるのか？平山記者は「株や債券は国の財政赤字や『破綻するのでは』というリスクに応じて変動しやすいが、金は“それ自体”に価値があると認められている。埋蔵量に限りがあり、これ