◇NBAレイカーズ124ー104マーベリックス（2026年2月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。3本の3Pシュートを含む21得点の躍動。チームも勝利して連敗を脱出した。球宴前ラストゲームを白星で締めた。前回の試合となった10日（同11日）の本拠地スパーズ戦では、シュート不調の中で豪快ダンクを叩き込むなど6得点4リバウンド2アシスト