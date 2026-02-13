メーガン妃とヘンリー王子の新作映画「クッキー・クイーンズ」は１月末のサンダンス映画祭で初公開され、スタンディングオベーションを受けたが、監督によると「本当にひどい市場で苦戦している」という。米誌ニューズウイークが１２日、報じた。夫妻が製作総指揮者を務めた４人のガールスカウトの奮闘を描く「クッキー・クイーンズ」はサンダンス映画祭で初公開され、スタンディングオベーションを受けたほか、米国メディアか