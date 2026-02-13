ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック女子500メートルミラノ・コルティナ五輪のショートトラック女子500メートルが12日（日本時間13日）に行われ、準々決勝第3組で波乱の展開に。やり直しが相次ぎ、4回目でようやく決着した。最終的に失格となった中国メディアが嘆いている。スタート直後、いきなり3人が転倒。最初のカーブで接触などがあった場合、審判の判断でやり直しになる。仕切り直しの2度目、さらに3度目でも同じ