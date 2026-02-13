４人組バンド「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ」（上杉研太、渋谷龍太、柳沢亮太、藤原”３７才”広明）が１３日、都内でアニメ映画「新劇場版銀魂―吉原大炎上―」（安藤尚也監督）の公開初日舞台あいさつに出席した。ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲは主題歌「燦然」を担当。渋谷は「長く愛されている作品の主題歌のお話をいただいた時はうれしかった」と笑顔。この日の立ち位置は左端で「僕の位置から（右側に立つ）声優さんの顔が見