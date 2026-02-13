カブスの鈴木誠也外野手が、今月最終週に侍ジャパン合流へ向かうことが明らかになった。カ軍のホーキンスＧＭが１２日（日本時間１３日）、各球団首脳が一斉に取材に応じるメディアデーで、見通しを明らかにした。鈴木の日本出発予定を質問された同氏が「正確な日付はわからないが、今月の最終週になるだろう」と明らかにした。昨季はカブスで主にＤＨで起用されたが「言うまでもなく、誠也が絶好調であれば、どのラインアッ