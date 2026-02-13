俳優のエディ・マーフィと女優のエヴァ・ロンゴリアが、新作コメディ「Attachment Parenting」に出演するようだ。2025年の「ザ・ピックアップ ～恋の強盗大作戦～」で共演していた2人が、ジュリアナ・バゴットの短編小説の映画化となる新作で再タッグを組むとザ・ハリウッド・リポーターが伝えている。 【写真】透け感ドレスが美しいエヴァ漂う気品にどうにかなりそう 「ザ・ピックアップ」