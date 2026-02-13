衆議院選挙中だった先週、東京と横浜、横須賀一帯を訪れた。大学の教授や大学生と会い、店内などで市民と対話し、選挙の雰囲気を把握した。東京に行く前はユーチューブで演説の現場をチェックしたが、高市早苗首相の圧勝を直感した。高市首相は確信に満ちたビジョンの提示で有権者を引きつけた。午前3時に出勤して批判を受けたりもしたが、国のために献身する姿勢は典型的なカリスマリーダーシップを見せた。政界に進出した1993年