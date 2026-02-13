【新華社重慶2月13日】中国の春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、重慶市南岸区南坪街道で「百家宴」と呼ばれる地域合同宴会が開かれた。会場には260卓が設けられ、2千人余りが一堂に会し、共に食卓を囲んで新年の訪れを祝った。今回の百家宴には、労働模範や環境衛生作業員、デリバリー配達員などの新就業形態労働者の代表、ボランティア代表、共産党員代表、地域住民らが招かれた。（記者/王全超）