１２日、表彰式に臨む堀島行真。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）【新華社リビーニョ2月13日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は12日、リビーニョでフリースタイルスキー男子モーグル決勝が行われ、オーストラリアのクーパー・ウッズが金、カナダのミカエル・キングズベリーが銀、日本の堀島行真が銅メダルを獲得した。１２日、表彰式に臨む（左から）銀メダルのミカエル・キングズベリー、金メダルのクーパー・ウッズ、銅メダルの