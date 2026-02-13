ロッキーズのウォーレン・シェイファー監督が、菅野智之投手に寄せる期待について言及しました。現在36歳の菅野投手は、昨季メジャーに挑戦。オリオールズでその幕を開けると、30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64をマークしました。その後FAとなり新天地を探す中、ロッキーズと1年契約での合意に至りました。シェイファー監督は、菅野投手に寄せる期待を聞かれると「究極のプロフェッショナルであることを期待する。ストライク