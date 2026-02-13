２０２４年２月１０日小倉５Ｒで落馬し、頭部負傷などの重傷を負った蓑島靖典騎手（４３）＝美浦・フリー＝が、今週から美浦トレセンでの調教騎乗に復帰。今後は２１日から武市厩舎に所属する予定。当面は騎手としての復帰を目指すが、調教師への転身などさまざまな可能性を模索していく。１３日に取材を受けた蓑島が、これまでの経緯について語った。落馬直後は小倉市内の病院へ搬送され、意識が戻ったのは翌日の朝だった。「