フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。恋愛の悩みを打ち明けた。この日は婚活アドバイザー・植草美幸氏をゲストにリスナーの結婚にまつわる相談に応じる中、中川は自身の悩みもぶつけた。植草氏に「ちょっと自分を守りすぎてるのね、傷つきくのが怖いとかね。小心者かも。情熱を感じない」と指摘され「それ、あると思います」と認めた。「