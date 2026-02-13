ミラノ・コルティナ五輪で日本はここまで１０個のメダルを獲得。１２日はフリースタイルスキー男子モーグルの堀島行真と、スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）の小野光希が銅メダルを獲得した。１３日も複数メダル獲得の可能性十分だ。【スノーボード】男子ハーフパイプ決勝が行われ、日本勢は４人が出場する。注目は北京五輪金メダルの平野歩夢。１月のＷ杯で複数個所を骨折する大けがを負い、膝もまだ感覚がないという