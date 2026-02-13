Kis-My-Ft2が2月12日に行った生配信『キスマイ 15周年 茶封筒の日 Everybody Go!!!!!! ～15年目のKis生配信～』にて、グループ15周年を記念した6つの重大発表を行った。 （関連：73名で作り上げた新しい華やかな時代の一歩3年ぶり開催、STARTO ENTERTAINMENT『カウコン』を振り返って） 生配信が行われた2月12日は、Kis-My-Ft2がデビューを告げられた“茶封筒の日”。生配信ではメンバーに6