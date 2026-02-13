日本航空（JAL）グループは、那覇空港のラウンジで沖縄県産ハブ酒を2月1日から提供している。提供銘柄は、ヘリオス酒造の「ヒドラ」「うるま」、南部の「ハブ酒」、南島酒販の「Double H」、八重泉の「八重泉ハブ酒」、and okinawaの「HABUSHU」、喜屋武商店の「やんばるハブ酒」。提供場所は、国内線ダイヤモンド・プレミアラウンジとサクララウンジ。なくなり次第終了となる。一部商品は那覇空港一般エリアの「JAL PLAZA」やオン