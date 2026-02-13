ロックバンド・SUPER BEAVER（渋谷龍太、柳沢亮太、上杉研太、藤原“37才”広明）が13日、都内で行われたアニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開記念初日舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和らSUPER BEAVERは、本作の主題歌「燦然」を担当。渋谷は「このような作品に携われることができたというのは、我々としてもすごくうれしいことだ