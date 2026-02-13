高市総理が、消費減税などを議論するため今後開くとしている「国民会議」。担当する城内成長戦略担当大臣は「国民の小さな声もしっかりと聞いていくことが大事」と強調しました。城内 成長戦略担当大臣「国民の小さな声もしっかりと聞いていくことが大事ですので、自民党の衆議院議員の数が増えたとか減ったとか関係なく、緊張感を持って取り組んでいく」城内大臣はこのように述べて、国民会議はさまざまな意見を聞く場にした