大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が１３日、都内の部屋で稽古を行った。四股、すり足、ぶつかりなど基礎運動で汗を流した。場所中は体調を考慮してジャンクフードを控えており、新大関優勝した初場所の一夜明け会見では、ハンバーガーを食べることを楽しみに挙げていた安青錦。「食べ過ぎました。優勝賞金の半分くらいです」と、報道陣の笑いを誘った。ハンバーガーは「めっちゃ食べたいんですけど、（たくさん）買って