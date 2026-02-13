大学進学などのまとまった資金が必要となるときに、家族からお金を支援してもらえるのはありがたいことですよね。ただし、金額が大きくなる場合は、贈与税がかかるかどうかが気になる点でもあります。 本記事では、都度の教育費の贈与や教育資金の贈与にかかわる制度はどのようなものがあるのかを詳しく解説します。 “教育費”名目の都度贈与は「贈与税」が非課税 原則として、財産などの贈与が発生した場合は贈与