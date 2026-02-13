ワコムは、2026年2月21日から23日に横浜アリーナで開催されるエヴァンゲリオン30周年フェスイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、コラボレーション限定モデル「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」を先行披露する。会場では実機展示と体験のほか、数量限定の特別先行販売も実施。販売価格は18万1,280円。「Wacom MovinkPad Pro EVA Edition」ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad Pro 14」