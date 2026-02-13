恋のチャンスを前に、もう一押しできなかった自分を悔やむ男性は意外と多いようです。男性がどんなときに行動を起こせずモタついてしまうのかわかれば、勇気を出せるように後押ししてあげることもできるのではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに、「『あのとき動いていれば…！』と気弱な自分を後悔したこと」をご紹介します。【１】同じ女性を好きになった友人に遠慮して、つかず離れずの