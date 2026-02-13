日本ハムの柴田獅子投手は１３日、２軍国頭キャンプでブルペン入り。１３球を投げ、今季初実戦となる１４日の紅白戦（名護）へ最終調整を行った。思わぬ苦戦を強いられている。ブルペンを終えた柴田は「ギリギリ最終調整はできました」と苦笑した。キャンプイン直後の状態を「こんなやばいんかなというぐらい、やばかった」と振り返った。オフはウェートを中心に筋力アップに取り組み、バッティングに力を入れてきた。投球す