日本ハムのドラフト１位右腕・大川慈英投手＝明大＝が１３日、２軍の国頭キャンプでブルペン入り。１１球を投げ、初実戦となる１４日の紅白戦（名護）へ準備を整えた。不安なくマウンドに上がる。「体的にもかなり順調にきている。（初実戦では）自分のスタイルを貫くことを第一に、強気に攻めていけたら」と自信をのぞかせた。同じく２軍スタートだったドラフト２位のエドポロが、８日の阪神戦（名護）で結果を残し即１軍昇