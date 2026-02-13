カブスのホーキンスＧＭが１２日（日本時間１３日）、各球団首脳が一斉に取材に応じるメディアデーで応対。侍ジャパン不参加になった今永昇太投手について「春キャンプ完走が最善」と球団主導の判断だったと語った。今永自身はＷＢＣ出場を望んでいたというが「最終的には春キャンプをフルで消化することが、長期的に見て彼にとって最善」と説明。「どうすれば彼を最高の状態にできるか」を優先した結果で「どちらかと言えば、