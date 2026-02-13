【新華社合肥2月13日】中国安徽省蕪湖市の蕪湖駅では春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」に合わせ、人型ロボットを駅構内で案内や安全の呼びかけなどのボランティア業務に活用、スマート化サービスを提供し乗客の旅行をサポートしている。人型ロボットが春運で使われるのは初めてで、音声対話や環境認識機能を生かし、改札口や列車情報についてなどよくある問い合わせに対応、有人カウンター