Travis Japanの松田元太がDJを務める、FM大阪の新番組『関電不動産開発 松田元太のHave a Nice Friday』（毎週金曜前7：50）が、3月6日よりスタート。まさかの1分番組を担当する。【番組カット】元気に「TJポーズ」を決めた松田元太同局は「松田元太がFM大阪から関西の朝を元気にします！出勤前、通学前、週末まであとひと踏ん張りの金曜の朝のひととき、リスナーのあなたへ応援メッセージを全力でお届けします」と呼びかけ