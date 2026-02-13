新しい地図の香取慎吾が13日、東京・溜池山王の日本財団で行われた『“応援のチカラ”プロジェクト・アート贈呈式』に参加した。【写真】すごい…！香取慎吾が披露した「応援パラ火」『ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック』が開催され、盛り上がりをみせている中、3月には『ミラノ・コルティナ 2026 冬季パラリンピック』の開催も控える。東京都では、この大会に向けて『“応援のチカラ”プロジェクト』を発表し、全国