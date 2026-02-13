プロ野球・ソフトバンクは13日、「ファイト！九州2026」のユニホームデザインを発表しました。「ファイト！九州」とは、2016年4月に発生した熊本・大分地震をキッカケに、九州の復興支援を目的としたプロジェクトとして発足。今年で10年の節目を迎えます。このプロジェクトの一環として、ソフトバンクは九州各地での主催試合を「ファイト！九州デー」としており、このユニホームはビジター応援席を除く入場者全員に配布されます。