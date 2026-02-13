空気が乾燥する冬場。みなさんは、水仕事などで手のカサつきやひび割れに悩むことはありませんか。パナソニック株式会社（東京都港区）が実施した「冬の食器洗いと手の乾燥」に関する調査によると、冬の食器洗いで「お湯」を使っている人が約8割にのぼり、このお湯を使うことが、手の乾燥を後押ししている可能性が示唆されました。【調査結果を見る】冬場の食器洗いの際に実際に使っているお湯の温度は？調査は、日常的に食器を手