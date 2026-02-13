衆院選で大敗を喫した、野党の中道改革連合の新しい代表を決めるための選挙が、きょう（13日）行われ、香川1区で議席を得た、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏が新代表に選ばれました。 【写真を見る】【速報】中道改革連合・小川淳也氏（香川1区）が新代表に 【小川淳也氏プロフィール（公式より）】1971年、高松市で小さなパーマ店を営む両親の息子として生まれる。高松高校、東京大学法学部卒業後、23歳で自治省