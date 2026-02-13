大鍋にたっぷり作れば2〜3回分のおかずになる「おでん」。とはいえ作るのは意外に手間だったりしますよね。それでも食べたくなってしまう人気メニュー。その「おでん」についてこのようなお題が、どこかの“お母さん”から投げられました。『おでんの具、何か足したいやつある？お母さん今スーパーにいるから、足したいのがあるなら教えて！餅巾着は買っているから』どこかのお母さんからの問いかけ。さてみなさん、おでんに入