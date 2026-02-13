＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権2日目◇13日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その第2ラウンドが終了した。【写真】強烈！”ドラコン女王”後藤あいのインパクト270ヤードの飛距離を誇る後藤あい（松蔭高）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダー・4位タイの好位置で決勝に進んだ。廣吉優梨菜（福岡第一高）は