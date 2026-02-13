俳優の米倉涼子が主演するPrime Original映画『エンジェルフライトTHE MOVIE』が、本日（2月13日）より動画配信サービス「Prime Video」で世界独占配信スタート。米倉をはじめ、共演の松本穂香、城田優、遠藤憲一らキャスト陣が作品の魅力を語る特別インタビュー映像が解禁された。【動画】『エンジェルフライト THE MOVIE』特別インタビュー本作は、佐々涼子のノンフィクション『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を原作に