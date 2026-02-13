ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで、フィンランド代表のヘッドコーチを務めているイゴール・メドベド氏をチームから?追放?したと、同国オリンピック委員会が発表した。英紙「デーリー・メール」によると、同委員会のエリートスポーツ責任者で選手団団長のアンネ・ハンニネンさんは記者会見で「メドベドは本日帰国しました。これはアルコールの問題です。私たちは規則違反を非常に深刻に受けて止めており、