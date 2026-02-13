声優の杉田智和、阪口大助、釘宮理恵が１３日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版銀魂―吉原大炎上―」（安藤尚也監督）の初日舞台あいさつに出席した。漫画家・空知英秋氏による同名人気漫画が原作。江戸・かぶき町を舞台に、何でも屋の坂田銀時（杉田）が神楽（釘宮）と共に依頼に対処する。本作ではスリで生計を立てる孤児の母を捜すことに協力する。２１年に完結したが、この日、完全新作の初日を迎えた。「ドッキリ