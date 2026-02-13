巨人の育成ドラフト５位ルーキー・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝が１３日、故郷の沖縄に凱旋した。宮崎キャンプ１軍スタートで、那覇での２次キャンプでも引き続き１軍。チームとともに沖縄に入った。知念は沖縄・南城市出身。玉城中、沖縄尚学高、沖縄電力を経て２４年からオイシックスに入団した。２４年はイースタン・リーグ首位打者、最多安打。昨年は２年連続で最多安打、同打率２位で打点王のタイトルを獲