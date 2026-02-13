旬の白菜、サラダもおいしいって知ってましたか？白菜と相性がいいツナ缶を合わせたサラダは、やみつきになること間違いなし！白菜をもりもり食べられるサラダをご紹介します。 ▼ご飯にも合う！和風サラダ かつお節がアクセントになった和風のサラダは、和風の献立の副菜にもぴったりです。麺つゆとマヨネーズの相性もよくお箸が止まらないので注意して！ ▼シンプルなごまサラダ ごまの香りがたまらないひと品。すりごまが麺