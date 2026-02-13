父にタレントの中山秀征（58）、母に元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）を持つ俳優の中山翔貴（26）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。家庭の恒例行事について語った。中山家の仰天エピソードとして、誕生日は父が「その年の抱負をインタビューしてくる」と語り出した中山。「急にカメラを回し出して。“今年はどうする？”みたいな」と振り返った。「本当に思春期はウザくてウザくて