俳優の石原良純（64）が、12日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年めでたすぎてお祝いが止まらないSP」（後8・00）に出演。かつて所属した石原プロモーション（石原軍団）を救った“恩人”について語った。同番組は、1日に放送した「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の延長戦。ゲスト出演した俳優で歌手の寺尾聰に対し、司会の黒柳徹子は「もともと俳優はやりたくなかったんですって？」と質問。