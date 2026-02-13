13日午後1時59分ごろ、福島県、茨城県、新潟県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新潟県中越地方で、震源の深さはおよそ180km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の大熊町、茨城県の日立市、常陸太田市、笠間市、それにひたちなか市、新潟県の長岡市と三条市、それ