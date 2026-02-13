2月13日、日本バスケットボール協会（JBA）は、U18男子日本代表のアレハンドロ・マルチネスヘッドコーチが契約満了に伴い退任し、片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校コーチ）が新指揮官に就任することを発表。代表候補選手37名を招集し、「FIBA U18アジアカップ2026」に向けたエントリーキャンプを開催することも明かされた。 今回の人事発表に先立ち、3日に行われた会見でJBAの伊藤拓摩強化委員長