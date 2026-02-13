島根スサノオマジックは2月13日、青山学院大学4年の新井翔太を「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」の特別指定選手として登録することが決定したことを発表した。活動期間は同日から6月30日にかけて。14日、15日にカミアリーナで開催されるシーホース三河とのB1第23節は、リーグ出場登録の手続き中のため出場しないという。 新井は172センチ72キロのポイントガード。実