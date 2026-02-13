大王製紙が後場急伸し、新値追い。同社はきょう午後１時ごろ２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比２．７倍の１８０億９２００万円となり、通期計画の２２０億円に対する進捗率は８２．２％に達した。 構造改革による固定費の削減に加え、ホーム＆パーソナルケア国内事業におけるソフトパックティシューや長尺トイレットペーパーをはじめと