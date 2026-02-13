地盤ネットホールディングスは連日のストップ高できょうは制限値幅が拡大され、気配値のまま前日比３２０円（９７．５６％）高の６４８円に張り付いている。１２日取引終了後に第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表し、売上高は２３億５０００万円（前年同期比７２．５％増）、最終損益は１億７８００万円の黒字（前年同期２００万円の赤字）となった。新規連結効果が寄与した。あわせて、特別利益の計